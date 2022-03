LIVE ab 21 Uhr: Juventus Turin empfängt Villarreal

Juventus Turin ist zwar in der Serie A zuletzt dreimal als Sieger vom Rasen gegangen, Rang vier entspricht dennoch nicht den Vorstellungen der sonst erfolgsverwöhnten „Alten Dame“! In der Champions League droht nun zudem zum dritten Mal in Folge das Aus im Achtelfinale. War Juve in den Vorjahren an Olympique Lyon und Porto gescheitert, könnte nun Villarreal (Hinspiel 1:1) zum Stolperstein werden. Hier bei uns im sportkrone.at-LIVETICKER verpassen Sie nichts von diesem Spiel!