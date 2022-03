Junger Maltataler bringt Autos zum Glänzen

Und seine Halle in Malta wird mittlerweile regelrecht gestürmt. „Mit so einem Andrang hätte ich gar nie gerechnet“, freut sich der Jungunternehmer, der die Fahrzeuge seiner zahlreichen Kunden bis ins kleinste Detail reinigt. Und weil sein Angebot so gut angenommen wird, hat der Autofan jetzt auch eine 130 Quadratmeter große Halle in Trebesing angekauft. „Ab dem Sommer wird man mich dann auch hier antreffen“, verrät Wegscheider.