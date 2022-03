„Austro-Wasserstoff“ könnte aus Arabien kommen

Mega-Privatisierungen in Saudi-Arabien

Es ist ein Projekt von vielen: Insgesamt plant Saudi-Arabien (Wirtschaftswachstum 5,7 Prozent) in den nächsten Jahren ein Privatisierungsvolumen von über 50 Milliarden Dollar. Davon wollen auch die 30 österreichischen Firmen profitieren, die in Riad dabei sind.