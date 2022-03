Mann (39) schlägt auf Frauen mit Eisenstange ein

Der Familienstreit eskalierte in einem Innenhof in der Jägerstraße um 18.15 Uhr. Die 32-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Die 51-Jährige erlitt schwerere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der mutmaßliche Täter wurde von den Beamten festgenommen. Die Polizei fand die Eisenstange in der nahe gelegenen Wiese. Derzeit wird von einem Familienstreit ausgegangen. Das Tatmotiv wird derzeit noch ermittelt.