Krim-Route angeblich unter russischer Kontrolle

„Die Autostraße von der Krim bis Mariupol wurde unter Kontrolle genommen“, zitiert ihn die russische staatliche Agentur Ria Nowosti. Muradow zufolge könne dies dabei helfen, Menschen in der Region Donezk mit humanitären Gütern zu versorgen. Gleichzeitig sollen erst am Sonntag russische Truppen laut Kiew einen Konvoi mit Hilfsgütern für die belagerte Hafenstadt Mariupol in der Region Donezk blockiert haben.