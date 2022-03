Brüder aus Oberösterreich traten Schneebrett los

„Lawinenabgang mit zwei Verschütteten“, lautete am Samstag die Erstalarmierung für sechs Bergrettungsteams aus Oberösterreich und der Steiermark, nachdem in den Haller Mauern bei St. Gallen ein Schneebrett abgegangen war. Ein Großeinsatz war die Folge. Auch Such- und Lawinenhundestaffeln sowie zwei Helikopter-Crews wurden angefordert.