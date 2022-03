Neusiedler-See-Pegel auf historischem Tiefstand

Gegenmaßnahmen eingeleitet

In Bezug auf den See hat das Land bereits Gegenmaßnahmen in die Wege geleitet. Einerseits wird auf Schilfmanagement gesetzt. Andererseits soll ab Oktober Schlamm aus dem Steppensee geholt werden. Außerdem soll von der ungarischen Moson-Donau Wasser zugeleitet werden. Ungarn hat mit dem Bau der Zuleitung bis zur Grenze allerdings noch nicht begonnen. „Wir warten auf den Startschuss“, meint Sailer. 30 Millionen Kubikmeter Wasser könnten dann in das Naturjuwel fließen. Der Wasserstand würde dadurch um etwa zwölf Zentimeter steigen.