„Omikron-Welle“ donnert durch: Viele Engpässe

„Das donnert jetzt durch und da bleiben auch wir natürlich nicht verschont“, bestätigt ein leitender Arzt des Klinikums Klagenfurt eine Reihe an Corona-Infektionen in dem Zentralspital. Stark betroffen ist vor allem der Pflegebereich; in der Folge sind in einigen Abteilungen die Dienstpläne kaum noch einzuhalten. Das macht sogar den Aufschub von Leistungen notwendig. Allerdings wird nur mit einer kurzfristigen Überlastung gerechnet.