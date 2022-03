„Das letzte Spiel wollen wir gewinnen“

Grandioser Start in die fünfte Jahreszeit! Die Zeller Eisbären stehen – nach einjähriger Liga-Abstinenz – im AHL-Viertelfinale. In Spiel eins legte die Ekrt-Crew bei den RB Juniors den Grundstein, am Donnerstag machte sie mit dem Heim-4:3 den Sack zu. „Es war eine gute Leistung von der gesamten Mannschaft, jetzt müssen wir gut regenerieren, Dienstag geht es weiter“, so Innsbruck-Leihgabe Clemens Paulweber nach dem zweiten Erfolg über die Mozartstädter. Dieser beschert den Zellern den ersten Besuch in der Postseason seit 2016.