Sommerurlaub: Viele Ziele sind schon ausgebucht

„Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass das Hotel Ihrer Wahl für den angegebenen Wunschzeitraum nicht mehr zur Verfügung steht.“ „Ein Mietauto für eine vierköpfige Familie ist bis in den August hinein nicht mehr zu bekommen.“ So oder so ähnlich platzt zur Zeit so mancher Traum vom nächsten Sommerurlaub. Nach zwei Jahren Zwangspause zieht es jetzt offenbar besonders viele Erholungs- und Abwechslungssuchende in die Ferne, was sich auch in den steirischen Reisebüros längst widerspiegelt.