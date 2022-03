„Wir müssen unsere Art zu leben ändern“

Krone: In Vorarlberg beziehungsweise im Rheintal und in der Bodenseeregion wird es zunehmend eng. Können wir da noch von einem attraktiven Lebensraum sprechen?

Geli Salzmann: Ich denke schon, dass Vorarlberg immer noch ein sehr attraktiver Lebensraum ist. Dafür gibt es verschiedenste Faktoren: Sei es das Klima, seien es der See, die Berge und natürlich die vielen Frei- und Grünflächen. All das gibt es auch im „urbanen Rheintal“ nach wie vor, denn die Siedlungsgrenzen haben sich in den letzten zwei, drei Jahrzehnten nicht wesentlich verändert. Im Prinzip ist man also an jedem Ort in ganz Vorarlberg innerhalb von wenigen Kilometern und somit in Gehweite im Grünen. Das ist in keiner Großstadt möglich.