Ja was krabbelt denn da? Insekten-App gibt Antwort

60.000 Sichtungen pro Jahr

Unter den jährlich rund 60.000 gemeldeten Sichtungen sind sogar immer wieder echte Sensationen dabei. In Kötschach wurde so etwa die als ausgestorben gegoltene „Unerwartete Hummel“ nachgewiesen, in Völkermarkt tauchte erstmals in Österreich die Bluthummel auf – was den Hobbyforschern sogar Eintragungen in wissenschaftliche Publikationen brachte.