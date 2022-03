„Nur zwei Prozent der Schutzräume sind benutzbar“

„Krone“: Wie muss man sich einen Schutzraum vorstellen? Und wie teuer ist so etwas?

Schuster: Für vier Personen rechnet man mit 15 Quadratmetern Fläche. Dafür muss man etwa mit 15.000 Euro rechnen. Weil es oft ein Gegenargument ist, dass man nicht so viel Platz verbrauchen will: Man kann den Schutzraum ja auch als Fitnessraum oder Weinkeller nutzen. Wichtig ist nur, dass man ihn innerhalb von ein bis zwei Stunden im Notfall leer räumen kann.