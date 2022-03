Taxi fährt über Fuß von Maskenverweigerer (53)

Am Mittwoch entbrannte gegen 19 Uhr in Rudolfsheim-Fünfhaus eine hitzige Auseinandersetzung zwischen einem Taxifahrer und einem betrunkenen 53-Jährigen. Der Fahrgast soll beim Einsteigen des Taxis die Aufforderung zum Masketragen verweigert haben. Daraufhin stieg der Fahrer aus dem Wagen - in dem Moment rollte das Fahrzeug ein Stück vorwärts und fuhr über den Fuß des 53-Jährigen.