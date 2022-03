„Kann Jahre dauern, schlimmstenfalls Jahrzehnte“

Vom Ukraine-Krieg überschattet war Bundespräsident Alexander Van der Bellens Besuch beim deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz am Mittwoch in Berlin. Dass dieser noch immer versucht, den Kontakt zu Wladimir Putin zu halten, begrüße er, so Van der Bellen. Unmittelbar vor dem Treffen hatte Scholz ein längeres Telefonat mit dem russischen „Kriegsherrn“ geführt. „Scholz ist willens, den Kontakt aufrechtzuerhalten. Das finde ich richtig“, sagte Van der Bellen, der eine düstere Prognose für die Ukraine abgab.