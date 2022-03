US-Außenminister überzeugt: „Putin wird scheitern“

Nach Einschätzung von US-Außenminister Antony Blinken kann Kremlchef Wladimir Putin im Ukraine-Krieg nur verlieren. „Letztlich bin ich fest davon überzeugt, dass Putin scheitern wird und Russland eine strategische Niederlage erleiden wird. Ganz gleich, welche kurzfristigen taktischen Gewinne es in der Ukraine erzielen mag“, so Blinken in Washington bei einem gemeinsamen Presseauftritt mit seiner britischen Kollegin Liz Truss.