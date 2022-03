Verkorkste Impfpflicht | Zartes Friedenslichtlein

Verkorkste Impfpflicht. Sebastian Kurz sagte man nach, er sei in der Kommunikation unschlagbar - naja, das hat sich in seinen letzten Regierungsmonaten auch mehrfach relativiert. Aber das Kommunikations-Desaster, das Regierung unter seinem Nach-Nachfolger Karl Nehammer anrichtet - das wäre Kurz und seiner Truppe wohl nicht passiert. Da wurde Mitte Februar ausgerechnet an einem Tag, an dem die Neuinfektionszahlen in lichteste Höhen gestiegen waren, verkündet, dass umgehend Lockerungen der Corona-Maßnahmen gelten würden und ab dem 5. März schließlich so gut wie alle Beschränkungen fallen würden. Alles nichts gegen die Entscheidungen und erst recht die Kommunikation um die völlig verkorkste Impfpflicht - und das von Anfang an. Den Schlusspunkt unter dieses Desaster setzte man nun gestern, indem man das (vorläufige?) Aussetzen der Impfpflicht verkündete. An einem Tag kurz nach der Totalöffnung mit 47.795 Neuinfektionen. Absoluter Rekord. Am falschen Tag das vielleicht Richtige zu verkünden - da läuft einiges schief.