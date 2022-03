Kindern die Angst nehmen: Webinar gestartet

Die Psyche von Kindern und Jugendlichen ist seit zwei Jahren aufgrund der Corona-Pandemie enormen Belastungen ausgesetzt. Der Weg zurück in den „normalen“ Alltag wird durch den Krieg in der Ukraine zusätzlich erschwert. So können Ängste entstehen, die man den jungen Burgenländern nun mit dem von Familien- und Bildungslandesrätin Daniela Winkler vorgestellten Konzept nehmen will.