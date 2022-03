Tirol: Räucherstäbchen führten zu Wohnungsbrand

Großeinsatz für die Tiroler Feuerwehr in der Nacht auf Mittwoch! In der Wohnung eines Mehrparteienhauses in Innsbruck war ein Brand ausgebrochen. Mehrere Bewohner mussten evakuiert werden und fünf Personen in die Klinik eingeliefert werden. Ursache dürften angezündete Räucherstäbchen in einem Tontopf gewesen sein. Diesen hatte die Bewohnerin (60) auf ihr Bett gestellt.