Jetzt hält der Bus endlich vor der Schule an

Ohne jegliche Schutzeinrichtung mussten die Kinder in Rangersdorf bisher die stark frequentierte Mölltalstraße queren, damit sie von der Bushaltestelle in die Volksschule gelangten. „Das war alles andere als sicher! Wir haben jahrelang nach einer passenden Lösung gesucht“, sagt Bürgermeister Josef Kerschbaumer. „Es kamen Vorschläge, wie die Errichtung eines Schutzweges. Doch davon rieten uns Verkehrsexperten sofort ab, weil das auf einer solchen Straße, wie es die B 106 ist, sogar tödlich enden könnte.“ Eine Umfahrung sowie Unterführung seien aus technischen Gründen nicht in Frage gekommen.