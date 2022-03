Der nächste steirische Bürgermeister geht

„Es war für mich und unser Team von Anfang an klar, dass ich etwa nach Halbzeit der Wahlperiode aus diesem Amt ausscheiden werde“, ließ Gratkorns Bürgermeister Helmut Weber (SPÖ) am Dienstag in einer Presseaussendung mitteilen. Weber erklärte darin seinen Rückzug aus allen politischen Funktionen mit 31. März. Seine Geschäfte wird vorerst Michael Feldgrill, der 1. Vizebürgermeister der Marktgemeinde Gratkorn, fortführen. In der nächsten Gemeinderatssitzung will Weber seinen Parteikollegen Feldgrill offiziell als Nachfolger nominieren. Weber gehörte seit 2005 dem Gemeinderat an und wurde 2015 zum Bürgermeister gewählt. Unter seiner Führung hat die SPÖ bei der Gemeinderatswahl 2020 vier Mandate gewonnen und damit die absolute Mehrheit zurückerobert.