Karmasin kassierte für zwei Studien 140.000 Euro

Die ehemalige ÖVP-Familienministerin und Meinungsforscherin Sophie Karmasin soll maßgeblich in die ÖVP-Affäre um mit Steuergeld erkaufte Umfragen verwickelt sein. Sie sitzt aktuell in U-Haft: Vor allem deshalb, weil sie sich nach ihrer politischen Karriere mit illegalen Preisabsprachen Aufträge vom Sportministerium verschafft haben soll. Für zwei Studien hatte Karmasin dem Ministerium insgesamt 140.268 Euro in Rechnung gestellt.