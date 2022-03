Bericht: Ex-Ministerin Karmasin festgenommen

Die ehemalige Familienministerin Sophie Karmasin soll festgenommen worden sein. Wie es am Donnerstag im „Standard“ hieß, sei die Festnahme von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) angeordnet worden und bereits am Mittwoch erfolgt. Hintergrund ist demnach die Verwicklung Karmasins in die Affäre um die Meinungsforscherin Sabine Beinschab.