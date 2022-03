Karmasin-Festnahme: Das sind die neuen Vorwürfe

Die Meinungsforscherin und frühere ÖVP-Familienministerin Sophie Karmasin ist festgenommen worden - krone.at berichtete. Hintergrund soll unter anderem der „Verdacht der wettbewerbsbeschränkenden Absprachen bei Vergabeverfahren“ sein - Karmasin sei etwa ab 2016 persönlich an Umsätzen aus Aufträgen aus dem Finanzministerium beteiligt gewesen, heißt es. Doch die Vorwürfe in der Causa reichen noch weiter, nämlich bis in Amtszeiten von Heinz-Christian Strache und Werner Kogler.