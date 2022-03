Weitere Hilfskräfte für Schulen gesucht

Der Personalnotstand treibt die Lehrer an Wiens Schulen immer weiter an die Belastungsgrenze. Die Stadt setzt jetzt Hilfskräfte ein, die den Lehrern die Büroarbeit abnehmen sollen. Bislang sind 197 Mitarbeiter im Einsatz, 37 weitere werden noch gesucht. Aber für den obersten Pflichtschul-Personalvertreter Thomas Krebs (FCG) reicht das nicht. Er fordert mehr Pädagogen sowie Schulpsychologen und Schulärzte. Indes sind die ersten aus der Ukraine geflüchteten Kinder an den Wiener Schulen eingetroffen. Das bedeutet zusätzlichen Aufwand, Personal wird dringend gesucht. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.