Ist unsere Neutralität nur noch ein Mythos?

Portisch erklärte das so: In der Ersten Republik hätten sich ja alle als Deutsche gefühlt, da habe es kein österreichisches Selbstverständnis gegeben. Danach folgte der Zweite Weltkrieg. Heute käme es keinem Österreicher mehr in den Sinn, sich als Deutscher zu bezeichnen. Einer der Gründe dafür sei: Wir sind neutral.