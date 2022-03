Geist aus der Flasche | Angstpreis

Manche halten die österreichische Neutralität als schon längst nicht mehr „immerwährend“, wie es am 26. Oktober 1955 beschlossen worden war. Die Haltung unseres Landes im russischen Invasionskrieg in der Ukraine hat die Diskussion nun neu angefacht. ÖVP-Urgestein Andreas Khol ging zuletzt am weitesten, als er formulierte, dass die Neutralität nicht mehr schütze. Österreich, so meint er, müsse sich für den NATO-Beitritt oder die Mitarbeit an einer europäischen Armee der EU entscheiden. Damit war ein Geist aus der Flasche, den der aktuelle ÖVP-Chef flugs versuchte, wieder dorthin zurückzubringen. Karl Nehammer, gerade auf Gas-Einkaufstour im Nahen Osten unterwegs, erklärte am Montag die Debatte um die Neutralität für „beendet“. Nicht anzunehmen, dass ihm das mit diesem „Machtwort“ auch wirklich gelingt. So viel ist klar: Die Neutralität, mit deren Geschichte sich in der heutigen „Krone“ Hans Peter Hasenöhrl umfassend beschäftigt, bleibt vielen Österreichern höchstes Gut. Das dürfte auch der Bundeskanzler erkannt haben.