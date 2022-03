Umweltanwalt fordert Aus für Kiesabbau in Ohlsdorf

Schleichender Vertrauensverlust

Einerseits wegen offener rechtlicher Fragen: „Unabhängig vom umstrittenen Widmungs- und Rodungsverfahren steht nun im Raum, ob diese Entnahme von Kies (und anderem Material) die erforderlichen rechtlichen Bewilligungen hat.“ Vor allem könnte der Abbau UVP-pflichtig sein, wobei so eine Prüfung der Umweltverträglichkeit den Baubeginn wohl deutlich verzögert hätte. Zur rechtlichen Nachvollziehbarkeit treten, zweitens, die Aspekte Fairness (gegenüber anderen Unternehmen, die sich an die Spielregeln halten) und Rechtsstaatlichkeit. Donat befürchtet „einen schleichenden Verlust des Vertrauens in die Rechtsstaatlichkeit“, wenn es aufgrund dieses „Vorbilds“ in Ohlsdorf zum Trend zur „möglicherweise konsenslosen Herstellung von Fakten“ kommen könnte. „Selbstverständlich werden wir all dem nachgehen“, sagt Landesrat Stefan Kaineder (Grüne) dazu. Auch ein Baustopp wäre möglich.