Geländewagen überschlug sich mehrmals in Ötz

Gegen 18.20 Uhr fuhr eine Einheimische (25) am Sonntag mit ihrem Pkw auf einem abfallenden Feldweg in Ötz. Mit an Bord hatte sie noch drei weitere Beifahrer. Es ist bisher noch völlig unklar, warum der Wagen plötzlich vom Feldweg abkam. Er überschlug sich daraufhin mehrfach und kam erst nach ca. 50 Meter auf dem Dach liegend zum Stillstand.