„Zum Bersten voll“: Bilanz nach Partywochenende

Man fürchtete, eventuell die 16- bis 18-Jährigen zu verlieren. Vor zwei Jahren, als Corona noch kein gnadenloser Türsteher war, waren die noch zu jung. „Doch sie kamen genauso. Sind neugierig, was sich da so abspielt.“ Trotz aller Euphorie bleibt Ratzenberger nüchtern. „Man darf sich nicht von ein paar schönen Bildern täuschen lassen.“ Vor allem auf dem Land brauche es bis in den Sommer finanzielle Hilfe. Zudem fehlen in Wien noch die Touristen. Und es mangele teils an Personal.