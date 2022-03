LeBron-Show bei Lakers-Sieg gegen Golden State!

Nachdem es nämlich mit 67:62 für die Gäste aus dem Norden in die Pause gegangen war, war es in Hälfte zwei einmal mehr LeBron James, der mit einer grandiosen Leistung das Spiel in die richtige Richtung für die Hausherren drehen konnte. Unglaubliche 56 Punkte brachte der 37-jährige Small Forward auf das Scoreboard, hinzu kamen drei Assists und zehn Rebounds.