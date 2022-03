Der nächste Klimarat des Landes OÖ tagt im April

„Wir machen in Oberösterreich, was machbar ist und setzen unseren Weg der Nachhaltigkeit und des Klimaschutzes konsequent fort“, betont LH Stelzer: „Die neue Strategie ist dabei der nächste Schritt Oberösterreichs als Klimavorreiter.“ Damit würden nun erstmalig alle zuständigen Abteilungen und Ressorts miteinander vernetzt und auf das Ziel der Nachhaltigkeit ausgerichtet. „Die Maßnahmen greifen ineinander und sollen zusammenwirken. Außerdem werden die Klima- und Energieziele auf die aktuelle geopolitische Situation angepasst – in Hinblick auf die Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern wie Öl und Gas“, so Stelzer. Einerseits sollen alle Bereiche auf das Ziel Klimaneutralität geprüft werden andererseits insbesondere auch der Fokus auf Innovationen und das Schaffen von „Green Jobs“ gelegt werden.