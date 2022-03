Steht Bank nach Raub jetzt sogar vor dem Aus?

Heiße Spur nach Tschechien

Nicht nur wegen der professionellen und nicht gerade zimperlichen Vorgehensweise sowie der heißen Spur nach Tschechien gleicht der Fall in Alberndorf jenem in Moorbad-Harbach, Bezirk Gmünd. Auch die Nachwehen vor Ort sind dieselben: Seit der Bankomat im Kongresszentrum im November 2021 geknackt wurde, fehlt es an Ersatz. „Es gibt jetzt schlicht keine Möglichkeit mehr, hier an Bargeld zu kommen. Und das in einem Tourismusort!“, klagt ein betroffener Anrainer.