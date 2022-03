Berger: „Da werden schlimme Erinnerungen wach“

„Gefühl sehr eigenartig“ bei den Gedanken an Odessa

Mittlerweile gibt Berger sein Wissen als ÖFB-Talentecoach in Vorarlberg weiter. Und hofft, dass die Lage in der Ukraine nicht noch weiter eskaliert. „Mein Sohn ist neun, aber in Odessa geboren, einer schönen Stadt am Meer. Es ist für mich sehr eigenartig, wenn man daran denkt, was dort gerade los ist.“