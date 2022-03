Ukraine-Krieg trifft immer mehr Firmen im Inland

Immer mehr Betriebe spüren Auswirkungen

Generell spüren immer mehr Betriebe und Branchen die Auswirkungen des Krieges. So bekommt die steirische Knill-Gruppe viele bestellte Lkw-Ladungen an Elektroisolatoren nun nicht, die für den Bau der Hochspannungsleitung in Salzburg dringend benötigt werden. Auch weitere Aufträge stocken. Bemerkbar macht sich weiters bei Stahlbaubetrieben der Ausfall von ukrainischen Vorprodukten, etwa Brammen, aus denen Bleche gewalzt werden. Die Voest bezog an die 30 Prozent ihres Eisenerzes aus dem Kriegsland. Der Konzern will die nächsten Monate mit Vorräten durchkommen, dann würden andere Lieferanten einspringen.