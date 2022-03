IOC sperrt Russisches Olympisches Komitee NICHT

Bach versicherte, das IOC habe keine Sponsoren oder privaten Geldgeber aus Russland. Aus der gerade begonnenen Ausschreibung der europäischen Medienrechte für die Winterspiele in Mailand und Cortina 2026 und die Sommerspiele in Los Angeles 2028 seien die Märkte in Russland und Belarus vorerst ausgeschlossen worden. Durch den Nicht-Ausschluss des ROC könnten theoretisch aber weiter Zuschüsse und Fördermittel aus den Töpfen des IOC an dieses fließen.