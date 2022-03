„Zar Putin, der uns eine Welle an Gewalt brachte“

„Die Ukraine ist frei und will auch frei bleiben“

In ganz Russland waren es nur sechs Menschen, die mit Plakaten gegen den Krieg in der Ukraine zum Kreml gingen. Und sie wurden sofort festgenommen. Wenn die Menschen in der Ukraine mit etwas unzufrieden sind, dann beteiligen sich Tausende und Zehntausende Bürger an Protestkundgebungen. Die Ukraine ist ein freies Land und will frei bleiben, ohne totale Polizeikontrolle, ohne Angst und ohne Zensur. Neulich beschloss sogar einer der reichsten Oligarchen der Ukraine, Renat Achmetow, eine Milliarde Griwna (rund 30 Millionen Euro) Steuern im Voraus zu zahlen, um den Haushalt des Landes während möglicher Kriegsvorbereitungen zu füllen. Dies ist das erste Mal, dass man sagen kann, dass sogar die ukrainischen Oligarchen heute mit dem ukrainischen Volk und mit der Regierung zusammen sind.