Holzhaus in Flammen: Verletzte beim Löscheinsatz

Zu einem Großbrand wurden die Feuerwehren Dienstagabend in Wilhelmsburg alarmiert. Ein Nachbar hatte den Notruf gegen 22 Uhr abgesetzt. Bei Eintreffen der Rettungskräfte stand der Dachstuhl des Einfamilienhauses bereits in Vollbrand. Der 71-jährige Hauseigentümer konnte sich selbst gerade noch rechtzeitig in Sicherheit bringen.