Ukraine meldet den Tod von über 2000 Zivilisten

Dutzende Männer an der Grenze festgenommen

Der ukrainische Grenzschutz hat unterdessen mehr als 60 ukrainische Männer beim versuchten illegalen Grenzübertritt in die Republik Moldau festgenommen. Die Männer im wehrfähigen Alter hätten versucht, über den Fluss Dnistr das Land zu verlassen, teilte die Behörde am Mittwoch mit. Sie seien sofort an das Wehrkreisersatzamt übergeben worden.