Influencerin Caro Daur nach Unfall blutüberströmt

„Leute, ich bin so doof“

Wie sie ihren Fans verriet, sei sie laufen gegangen, um den Kopf vor den Fashionshows in Paris ein wenig freizubekommen. Doch das Sportprogramm endete schließlich in der Notaufnahme in einem Pariser Spital, wo die stark blutende Wunde am Kopf genäht werden musste. Auch an der Hand habe sie sich beim Sturz verletzt, ließ die Influencerin ihre Anhänger wissen. „Leute, ich bin so doof“, ärgerte sie sich über ihr Missgeschick.