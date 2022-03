Tirol: Spital erhöht nach Angriff Sicherheitsstufe

Es ist traurig in der Pandemie, aber kein Einzelfall: Immer wieder berichten Krankenhäuser von Angriffen aufgebrachter Besucher auf ihre Mitarbeiter. So geschehen auch am 15. Februar in Reutte im Tiroler Außerfern. Ein 41-Jähriger packte in Rage einen Angestellten (30) und würgte ihn. Erst nachdem Kollegen eingeschritten waren und die Polizei alarmiert hatten, floh der mutmaßliche Angreifer. Er wurde wenig später gefasst.