Frau bei Föhnsturm von Dach getroffen, nun gelähmt

Sie raste nicht über die Piste und fuhr in keinen Lawinenhang, sie saß nur zur falschen Zeit am falschen Platz: Die 42-Jährige setzte sich am Unglückstag zum Container bei der Talstation des Übungsliftes „Stampfanger Nr. 58“ in Söll. Es herrschte starker Wind, doch milde Temperaturen luden zum Verweilen ein. Um 14.56 Uhr riss eine Böe das vier mal vier Meter große Dach des Containers aus der Verankerung. „Es wurde angehoben und fiel senkrecht auf den Kopf der Frau“, rekonstruierte Polizistin Nina Stepan das Unfassbare.