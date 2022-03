Sechs Leichen auf Insel Lesbos an Land gespült

Bewohner der griechischen Insel Lesbos haben am Dienstagmorgen im Nordosten der Insel sechs Leichen von Migranten entdeckt. Vier Körper waren an den Strand gespült worden, zwei Tote wurden im Meer gefunden. Es soll sich um drei Frauen und drei Männer handeln. Die Küstenwache leitete demnach eine umfangreiche Such- und Rettungsaktion ein.