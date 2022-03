So viel kann man dem Finanzamt wieder „abnehmen“

Ein neues Rekordergebnis verzeichnete der ÖGB nach den Steuersprechtagen im vergangenen Jahr: Mehr als 1,4 Millionen Euro an Lohnsteuern wurden seitens des Finanzamts zurückbezahlt. Gegenüber dem Vorjahr entspricht das einem Plus von 21 Prozent. Exakt 1143 Mitglieder hatten die Beratung in Anspruch genommen.