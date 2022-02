Hattrick! Susi Walli war der Star der Titelkämpfe

Susanne Walli setzte sich am Sonntag zunächst in einem dramatischen und hochklassigen Rennen mit ihren 23,93 gegen Leni Lindner (24,20), Lena Pressler (24,30) und Ina Huemer (24,77) durch. „Ich bin sehr happy, ich hätte nicht gedacht, dass ich heute diese Zeit laufen kann. Denn ich hatte ja in der Woche schon zwei 400-m-Läufe in den Beinen!“, wunderte sich die Oberösterreicherin sogar ein klein wenig über sich selbst. Am kommenden Samstag startet die von Wolfi Adler trainierte Athletin noch in Istanbul bei den Balkan-Meisterschaften in Istanbul. Dort besitzt sie noch eine kleine, letzte Chance, sich über 400 m für die Hallen-WM in Belgrad (18. bis 20. März) zu qualifizieren. Den dritten Titel holte Susi Walli schließlich mit der Staffel in der Besetzung Johanna Plank, Susi Walli, Catina Jo Ahrer und Sarah Lagger in 1:41,08.