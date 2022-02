Mehrere Körperverletzungen in nur einer Nacht

Dem Taxilenker (55) wurde gegen 1 Uhr von einem vorerst unbekannten Fahrgast in der Klagenfurter Innenstadt ins Gesicht geschlagen, ehe dieser die Flucht ergriff. „Im Zuge der Fahndung konnte ein 24-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan, der sich in einem Gebüsch versteckte, angehalten werden“, schildert ein Polizist.