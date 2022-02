Ex-Weltmeister: „Ich bitte euch, uns zu helfen!“

Sport und der Kampf um gute Platzierungen im Weltcup spielen für Pidrutschnji in absehbarer Zukunft keine Rolle mehr. „Niemand wird an weiteren Wettkämpfen teilnehmen“, schrieb er und erklärte: „Mein Team und ich bleiben in der Ukraine, um unser Zuhause und unsere Familien vor den russischen Streitkräften zu beschützen, die die Ukraine am 24. Februar überfallen haben.“