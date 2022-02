Steinwürfe, ohne ihm das Wasser reichen zu können

Nun könnte man - so wie es so manches Medium in diesem Land stets genüsslich tut - diese (Neid-)Diskussion mitanheizen, indem man (frau) mitbehauptet, dass dieser Mann auf typische Art und Weise versorgt wurde. Könnte man. Man kann aber auch betonen, dass Tilg vor seinem Ruf in die hohe Politik - spät, aber doch weiß man, seine Berufung ist dieses Metier wohl eher nicht - in die Landesregierung im Juli 2008 bereits an genau dieser UMIT tätig war. Unter anderem ab 2004 sogar als Rektor.