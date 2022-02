Tiroler Politik im Nahkampf mit Wählern

8. Alles Corona, oder was? Hat Tirol in der Coronapandemie – so ein viel kritisiertes Politikerzitat – „alles richtig gemacht“, oder werden politische Fehler und Versäumnisse in der Pandemie zum Wahlmotiv? Wenn ja, verlieren dadurch neben der Kritik an der Landesregierung auch Bürgermeister als Amtsinhaber sowie Bürgermeister gewaltig an Stimmen und Prozenten?