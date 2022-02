Rapid: Ratlosigkeit nach dem kollektiven Versagen

„Unglaublich, eine magische Nacht. Der Europacup ist etwas Spezielles“, strahlte ein Wiener. Aber kein Rapidler, sondern Vitesses 1:0-Torschütze Adrian Grbic. Was bei Grün-Weiß nach dem 0:2-K.-o. (gesamt 2:3) in der Conference League in Arnheim noch mehr schmerzte. Nach dem kollektiven Versagen herrschte die totale Ratlosigkeit: „Ich weiß nicht, wie man so spielen kann“, war Stürmer Druijf fassungslos. Die Art und Weise gibt zu denken. Wenn Schobesberger im Finish bei seinem Comeback nach über zwei Jahren positiv heraussticht, sagt das alles. Plan-, kraft- und ideenlos, nur eine echte Torchance (Ljubicic). Trainer Feldhofer und Co. behaupten, dass es nicht am System (3-4-3) lag - umso mehr irritiert aber, dass keiner Normalform erreichte.